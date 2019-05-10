Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400Известия вчера в 15:19
В Турции опровергли сообщения об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 мая, руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
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Сделка по продаже зенитных комплексов С-400 между Россией и Турцией может быть сорвана
Эхо Москвывчера в 14:00
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Общество
Субсидии на оплату коммунальных услуг может получить больше россиян
Предоставлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг россиянам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, предложили в Госдуме.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой
Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Музыка
Ольга Серябкина получила серьезную травму на съемках нового клипа
Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, получила травму во время съемок нового клипа. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
В зимнем периоде обучения спецназ ЦВО совершил более 5 тысяч прыжков с парашютом под Самарой
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Советник Зеленского рассказал о первых 100 днях президента
Новому президенту предстоит собрать специальную комиссию, которая займется кадрами — Номинационный комитет, в который войдут максимум четыре-пять доверенных лиц из команды Зеленского.
Обновлено в 08:39
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Сын Плющенко сделал признание в инстаграме
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской показал подписчикам в инстаграме свою комнату, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:23
Теннис
Роджер Федерер сыграет на «Мастерсе» в Риме
Обновлено в 08:14
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Кино
В Сеть «утекли» спойлеры к финалу «Игры престолов»
По сообщениям издания The Sun, тысячи фанатов сериала «Игра престолов» успели посмотреть выложенные ролики к пятой и шестой серии, в которых содержались спойлеры.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в блокировании Чёрного моря
Корабли Военно-морских сил России регулярно блокируют значительную часть акваторий Чёрного и Азовского морей, заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Гаджеты
У премиум-фотоаппарата Fujifilm X100F появится преемник
Сетевые источники сообщают о том, что компания Fujifilm проектирует компактный фотоаппарат премиум-класса, который придёт на смену модели X100F.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде и грозе с ветром
Синоптики предупредили жителей Москвы о кратковременном дожде, грозе и порывистом ветре в субботу, 11 мая.
Обновлено в 03:45
Культура
Фестиваль реконструкции «Русборг» проходит в Липецкой области
В Липецкой области гостевой день 11 мая стал кульминацией международного фестиваля исторической реконструкции «Русборг», разбившего средневековые шатры у поселка Елецкий Елецкого района.
Обновлено в 07:00