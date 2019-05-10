Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400Известия вчера в 15:19

В Турции опровергли сообщения об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 мая, руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
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Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от покупки С-400

RT на русскомвчера в 17:28

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

РБКвчера в 17:01

Анкара отрицает отказ от российских систем С-400

Говорит Москвавчера в 16:37

В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

ТАССвчера в 15:49

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Газета.Ruвчера в 15:22

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Известиявчера в 15:19

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

РИА Новостивчера в 15:20
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
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Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти

Обновлено вчера в 12:52
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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
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Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»

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Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
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Авто

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По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
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Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
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Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы

В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
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Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами

Обновлено в 09:26
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

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Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты

Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.
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Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
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Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

Как пояснил заместитель постпреда РФ при организации Владимир Сафронков, в документе искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
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«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
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Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
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Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге

В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
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Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
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Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары

Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
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Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики

Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
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Гройсман раскрыл секрет своего похудения

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