Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400Известия вчера в 15:19
В Турции опровергли сообщения об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 мая, руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
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Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Сборная Чехии перед встречей с Россией разгромила Норвегию на ЧМ-2019
Сборная Норвегии, уступившая России (2:5) на старте чемпионата мира — 2019, вновь проиграла.
Обновлено в 16:31
Кино
Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова
Обновлено в 15:19
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»
Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».
Обновлено в 16:25
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Технологии
Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено в 14:08
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции
Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето
Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.
Обновлено в 16:24
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Политика
Сторонники ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали дом священника Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Свято-Николаевского храма в селе Скобелка Волынской области.
Обновлено в 14:53
Футбол
«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте
Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
Обновлено в 04:33
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в 13-й раз
Московские музеи и выставочные пространства в 13 раз откроют двери для горожан и гостей города.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36