Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400Известия вчера в 15:19

В Турции опровергли сообщения об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 мая, руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
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Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Газета.Ruвчера в 15:22

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

РБКвчера в 17:01

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

РИА Новостивчера в 15:20

В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

ТАССвчера в 15:49

Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от покупки С-400

RT на русскомвчера в 17:28

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Известиявчера в 15:19

Анкара отрицает отказ от российских систем С-400

Говорит Москвавчера в 16:37
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Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Происшествия

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Армия и оружие

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Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

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Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

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Космос

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Общество

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Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
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Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

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Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
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Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.
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Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Общество

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Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
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Обновлено в 07:26
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
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Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.
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Похоронили Евгения Крылатова рядом с его супругой на Митинском кладбище. Евгения Крылатова не стало 8 мая.
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

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