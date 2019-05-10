Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400РИА Новости вчера в 15:20

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от покупки С-400

RT на русскомвчера в 17:28

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

РБКвчера в 17:01

Сделка по продаже зенитных комплексов С-400 между Россией и Турцией может быть сорвана

Эхо Москвывчера в 14:00

В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

ТАССвчера в 15:49

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Газета.Ruвчера в 15:22

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Известиявчера в 15:19

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

РИА Новостивчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Хоккей

Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019

Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы арестован в Испании

Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа задержан в Испании по подозрению в коррупции, 10 мая передает пресс-служба испанской полиции.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:21
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Хоккей

Елесин подписал контракт с «Калгари»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100

Обновлено 09 мая в 13:05
Здоровье

Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным

В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено вчера в 07:01
Наука

Диета DASH уменьшает риск сердечной недостаточности

Ученые из Университета Уэйк-Форест провели исследование, которое показало, что диета DASH помогает уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Хоккей

Сборная России переиграла Норвегию в первом матче чемпионата мира

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное