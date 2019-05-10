Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400РИА Новости 15:20
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель призвал ее поддержать усиление санкций в отношении РФ из-за решения Москвы выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 06:13
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Японии произошло землетрясение
Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Футбол
Динамо — Ростов 0:0
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:01
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено в 15:54
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика
Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине
Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине, сообщил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:23
Хоккей
Какко забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019
Обновлено в 10:35
Единоборства
Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго
Ожидается, что американские бойцы ММА встретятся на турнире UFC 238 в Чикаго 8 июня.
Обновлено в 19:17
Общество
День Семена расскажет, будут ли еще заморозки: погода и народные приметы на 10 мая
В народном календаре дата получила название день Семена.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо
Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Здоровье
Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций
Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено в 10:39