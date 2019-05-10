Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400РИА Новости 15:20

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".
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Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от покупки С-400

RT на русском17:28

В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

ТАСС15:49

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

РИА Новости15:20

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

РБК17:01

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Газета.Ru15:22

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Известия15:19

Сделка по продаже зенитных комплексов С-400 между Россией и Турцией может быть сорвана

Эхо Москвы14:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено в 07:37
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель призвал ее поддержать усиление санкций в отношении РФ из-за решения Москвы выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 06:13
Авто

Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк

Обновлено в 17:05
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Политика

Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко

После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Футбол

Динамо — Ростов 0:0

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:01
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено в 15:54
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине, сообщил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:23
Хоккей

Какко забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019

Обновлено в 10:35
Единоборства

Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго

Ожидается, что американские бойцы ММА встретятся на турнире UFC 238 в Чикаго 8 июня.
Обновлено в 19:17
Общество

День Семена расскажет, будут ли еще заморозки: погода и народные приметы на 10 мая

В народном календаре дата получила название день Семена.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо

Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Здоровье

Красноярский край занимает 5-ое место в СФО по уровню ВИЧ-инфекций

Красноярский край занимает 5-ое место в среди территорий СФО по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году.
Обновлено в 10:39
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