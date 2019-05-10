Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400РИА Новости вчера в 15:20

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.

Здоровье На пятое место в СФО по ВИЧ-инфицированным вышел Красноярский край Красноярский край занимает пятое место по распространенности ВИЧ в Сибирском федеральном округе, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Политика О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Общество Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.

Общество Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.

Политика Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Гаджеты Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Хоккей Воробьев призвал пока не превозносить сборную России Наставник российской сборной Илья Воробьев высказался относительно победы над Норвегией со счетом 5:2 в первой встрече мирового первенства 2019 года, передает Sport24.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Общество Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.

Кино Скончалась актриса Нелли Корниенко Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.