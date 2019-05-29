Турция обыграла Грецию в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 15:51

В товарищеском матче сборная Турции обыграла команду Греции (2:1). В составе победителей отличились Дженгиз Юндер и Кенан Караман. У греков голом отметился Димитриос Курбелис.

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Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Футбол Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести» Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Украинская Рада обеспокоилась положением коренных народов России Депутаты Рады после трех неудачных попыток все же проголосовали за обращение в международные организации с осуждением внутренней политики Москвы в отношении коренных народов.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.

Наука Ученые назвали сокращающие жизнь продукты Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.

Происшествия Шесть человек погибли из-за серии взрывов в Ираке Шесть человек погибли в результате серии взрывов в иракском городе Киркуке.

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".

Политика Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.

Происшествия В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

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Здоровье Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.

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Политика Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.

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