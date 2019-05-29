Турция обыграла Грецию в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 15:51

В товарищеском матче сборная Турции обыграла команду Греции (2:1). В составе победителей отличились Дженгиз Юндер и Кенан Караман. У греков голом отметился Димитриос Курбелис.

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Космос Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов» Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

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Политика Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика Хиллари Клинтон займется съемками фильмов Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена совместно со своей дочерью Челси создать продюсерскую компанию для съемок фильмов, «сделанных женщинами о женщинах», пишет 30 мая Bloomberg.

Наука Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.

Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Происшествия В Новокузнецке разбушевалась непогода Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".

Политика Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Происшествия Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.

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