Футбол

Турция обыграла Грецию в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 15:51

Турция — Греция
2 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Анталья Арена»
Дженгиз Ундер
11′
Кенан Караман
17′
Озан Туфан
Огузхан Озъякуп
46′
Кенан Караман
Абдулкадир Омюр
46′
Юсуф Языджи
Ирфан Кахведжи
46′
46′
Леонардо Куртис
Костас Стафилидис
46′
Димитриос Пелкас
Димитрис Коловос
54′
Георгиос Валерьянос
Андреас Бухалакис
Дженк Тосун
Гювен Ялчин
55′
Окай Йокушлу
Махмут Текдемир
61′
65′
Гиоргос Масурас
Фиорин Дурмишай
67′
Димитриос Курбелис
Огузхан Озъякуп
68′
73′
Харалампос Мавриас
Яннис Котсирас
75′
Манолис Сиопис
Петрос Манталос
Дженгиз Ундер
Эмре Белёзоглу
80′
90′+3′
Димитриос Курбелис
В товарищеском матче сборная Турции обыграла команду Греции (2:1). В составе победителей отличились Дженгиз Юндер и Кенан Караман. У греков голом отметился Димитриос Курбелис.
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