с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Его слова на церемонии открытия автомагистрали приводит Reuters.

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

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