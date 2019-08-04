Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в СирииLenta.ru 18:59
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии. Его слова на церемонии открытия автомагистрали приводит Reuters.
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с чего всё началось
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).Ведомости12:48
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