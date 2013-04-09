Армия и оружие

Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot
REGNUM
18:42

Приобретение Турцией американских ракетных систем Patriot не ведет к отказу от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», со ссылкой на официальных лиц Анкары сообщает Bloomberg.
REGNUM18:42

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США напомнили об угрозе санкций и прекращения поставок оружия Турции за закупку С-400

ТАСС18:15

СМИ сообщили о приверженности Турции покупке С-400 на фоне сделки с США

РБК15:38

Из двух ракет Турции предложили выбрать меньшие

Коммерсантъ14:28

США одобрили соглашение на поставку Турции ЗРК Patriot

RT на русском12:19

Планы Турции по приобретению у США систем Patriot не помешают покупке российских С-400

Интерфакс06:11

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Газета.Ru02:37

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

РИА Новостивчера в 22:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Корабль ВМФ Великобритании прибыл в Одессу

Обновлено в 14:41
Армия и оружие

«Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море

Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Снайперы Балтфлота ночью поразили цели с дистанции 800 метров

Всего же более 100 военнослужащих до конца недели проведут более десятка стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка

Обновлено в 15:46
Армия и оружие

«Триумфы» и «Панцири» в Крыму отразили «атаку» противника

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" приняли участие в тренировке по противовоздушной обороне Крымского полуострова.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество

Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Украина объяснила высокие небоевые потери

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Нейросети станут центральной темой форума «Армия»

Министр подчеркнул, что в прошлогоднем форуме приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили российский Су-24

Обновлено в 09:36
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