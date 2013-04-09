Армия и оружие
Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot
Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем PatriotREGNUM18:42
Приобретение Турцией американских ракетных систем Patriot не ведет к отказу от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», со ссылкой на официальных лиц Анкары сообщает Bloomberg.
REGNUM18:42
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Армия и оружие
США начали выводить войска из Сирии
США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 10:49
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Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор
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Армия и оружие
«Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море
Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.
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Армия и оружие
В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»
Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.
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Армия и оружие
Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море
Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.
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Снайперы Балтфлота ночью поразили цели с дистанции 800 метров
Всего же более 100 военнослужащих до конца недели проведут более десятка стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.
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Армия и оружие
ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка
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Армия и оружие
«Триумфы» и «Панцири» в Крыму отразили «атаку» противника
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" приняли участие в тренировке по противовоздушной обороне Крымского полуострова.
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Армия и оружие
В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.
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Армия и оружие
Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество
Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
Министр подчеркнул, что в прошлогоднем форуме приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили российский Су-24
Обновлено в 09:36