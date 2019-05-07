Турция не будет защищаться от российской сталиКоммерсантъ 10:46

По данным Минпромторга, на страну приходится более 30% от совокупного экспорта российской стали. Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработки.

Турция не будет защищаться от российской стали

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Происшествия Прокурор требует реальные сроки для Кокорина и Мамаева Для Александра Кокорина прокурор потребовала 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для Павла Мамаева 1 год и 5 месяцев, для Александра Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев лишения свободы, для Кирилла Кокорина - 1 год и 4 месяца лишения свободы и 11 месяцев исправительных работ.

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.

Общество На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Происшествия Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.

Происшествия В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров» Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Футбол «Барселона» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Авто Китай намерен экспортировать подержанные автомобили Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.

Гаджеты Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6 Под оптическим блоком установлена светодиодная вспышка. Смартфон наделён дисплеем с довольно широкими рамками.

Космос Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Политика Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram.

Авто Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.

Кино Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов» Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала "Игра престолов".

Хоккей Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе» Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.

Общество В России упростят процедуру признания инвалидности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.

Политика Порошенко уволил командующего национальной гвардией Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.

Авто УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер» От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.

Происшествия Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе» Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.

Шоу-бизнес Миддлтон наплевала на первенца Маркл Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Происшествия Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100 Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.