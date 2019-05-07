Экономика
Турция не будет защищаться от российской сталиКоммерсантъ 10:46
По данным Минпромторга, на страну приходится более 30% от совокупного экспорта российской стали. Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработки.
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Турция отказалась от ограничительных мер в отношении российской металлопродукции
Rambler News Service08:12
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
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В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
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Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
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Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
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В России официально разрешат класть асфальт в дождь и снег
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«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
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Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
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Причиной катастрофы в Шереметьево могла стать ошибка пилотов
По предварительным оценкам экспертов, причиной гибели людей в самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" могли стать ошибочные действия пилотов, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
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Обновлено в 07:19
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Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
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Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Политика
Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Культура
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
Музыка
Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции
Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Экономика
Стоимость биткоина впервые с ноября превысила 6 тыс. долларов
На торгах во вторник самая популярная криптовалюта – биткоин – впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку в 6 тыс. долларов.
Обновлено в 11:02
Политика
Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму
Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.
Обновлено в 09:16
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
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Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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