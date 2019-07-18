с чего всё началось

После исключения Турции из программы F-35 США рассматривают возможность расширения продаж самолетов еще пяти странам, включая Румынию, Грецию и Польшу. Напомним, что 12 июля первая часть компонентов систем С-400 была доставлена на военную авиабазу Мертед к северо-западу от Анкары.

США исключили Турцию из программы F-35 за покупку С-400

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