с чего всё началось

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Армия и оружие Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.

Происшествия Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.

Авто Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.

Политика Возможность встречи Путина и Зеленского оценили в Кремле Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Зеленский решил упростить получение украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам.

Шоу-бизнес Депутат Госдумы начал принимать жалобы на странице Леди Гаги Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин стал участником массового интернет-флешмоба россиян, суть которого заключается в публикации не относящихся к ее теме комментариев на странице певицы Леди Гаги в Instagram.

Армия и оружие «Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами "Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Происшествия В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Транспорт В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2» Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Шоу-бизнес Светлана Лобода рассказала о своем главном страхе Певица Светлана Лобода в Instagram рассказала о своем главном страхе, который не дает ей спокойно жить.

Транспорт Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.