Армия и оружие

США не продадут Турции истребители F-35Политика Сегодня вчера в 14:45

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможной продажу Анкаре американских истребителей F-35.
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с чего всё началось
Приобретение Турцией российских зенитных ракет С-400 не позволит ей продолжить участие в программе поставки американских истребителей F-35, говорится
 в сообщении пресс-секретаря Белого дома.
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