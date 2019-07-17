Армия и оружие
США не продадут Турции истребители F-35Политика Сегодня вчера в 14:45
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможной продажу Анкаре американских истребителей F-35.
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с чего всё началось
Приобретение Турцией российских зенитных ракет С-400 не позволит ей продолжить участие в программе поставки американских истребителей F-35, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.Новая газетавчера в 16:04
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Белый дом: решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35
Москва-Баку.ruвчера в 14:43
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Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками
По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".
Обновлено в 06:09
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Возможность встречи Путина и Зеленского оценили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский решил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Депутат Госдумы начал принимать жалобы на странице Леди Гаги
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин стал участником массового интернет-флешмоба россиян, суть которого заключается в публикации не относящихся к ее теме комментариев на странице певицы Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:35
Наука
Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек
В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Транспорт
В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»
Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Светлана Лобода рассказала о своем главном страхе
Певица Светлана Лобода в Instagram рассказала о своем главном страхе, который не дает ей спокойно жить.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37