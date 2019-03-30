Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армииВладТайм вчера в 20:13

Турецкие наблюдатели были обнаружены на позициях боевиков в провинции Идлиб и были обстреляны сирийскими войсками, 1 турецкий военный погиб, несколько получили ранения, в ответ на 27 июня это Турция нанесла ответный артиллерийский удар и отправила самолеты.
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