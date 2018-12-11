Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Турция начала строительство базы военного флота на Черном море

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