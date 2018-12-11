Армия и оружие
Турция начала строительство базы военного флота на Черном море
Турция начала строительство базы военного флота на Черном мореРБК02:09
Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.
РБК02:09
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Армия и оружие
Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ
В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Армия и оружие
Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку
Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что Россия поставит несколько сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в одну из африканских стран.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Более 1,55 миллионов сирийцев вернулись домой
Глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что за все время более 1,55 миллионов сирийцев вернулись домой, из них почти 300 тысяч беженцев — из-за границы.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Иран подтвердил недавнее испытание баллистической ракеты
1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытание баллистической ракеты средней дальности в Иране прошло в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Минобороны заслушали директоров ОПК по выполнению гособоронзаказа
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Россия и Украина могут начать третью мировую
Уэст считает, что для того, чтобы избежать мировой войны, нужно усилить санкции против РФ и заморозить активы российских олигархов по всему миру, отмечает таблоид Daily Star.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Делегация израильских военных направляется в Москву
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки
Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
БМП Т-15 планировали сделать более лёгкой
Боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» могла быть более компактной, поскольку изначально разрабатывалась как бронетранспортер (изделие 149), пишет Российская газета.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Реабилитационные центры откроют в Сирии
Официальный Дамаск планирует открыть по всей стране реабилитационные центры для пострадавших от войны людей.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалет истребителей
Тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В 2019 году финансирование Минобороны Украины увеличат на 18,5%
В 2019 году финансирование Минобороны Украины будет увеличено на 18,5%, до 102,5 млрд гривен.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
PM: «Яндекс» вскрыл секретные военные базы НАТО
Информационный портал Popular Mechanics сообщает, что американская некоммерческая организация Federation of American Scientists, известная разработкой ядерного проекта Манхеттен, опубликовала доклад о раскрытии секретных военных баз НАТО и его союзников.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Глава минобороны Греции попросил у жителей страны денег на постройку флота
Глава Минобороны Греции Панос Камменос обратился к состоятельным жителям страны с просьбой помочь в финансировании новых кораблей для ВМС.
Обновлено в 03:54