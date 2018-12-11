Армия и оружие

Турция начала строительство базы военного флота на Черном море
РБК
02:09

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.
РБК02:09

Подробнее о событии

Адмирал не видит в базе ВМФ Турции на Черном море угрозы для России

РИА Новости06:10

Турция начала строительство базы ВМС в Черном море

URA.Ru04:14

Турция строит новую базу ВМФ на Черном море

Коммерсантъ04:01

Турция начала строить базу в Черном море

Газета.Ru03:21

Турция начала строительство базы военного флота на Черном море

РБК02:09

Турция начала строительство военной базы в Чёрном море

RT на русском01:32

СМИ: Турция создаст новую военно-морскую базу на Черном море

ТАСС01:02
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны подвели итоги миротворческой деятельности в Сирии за год

Год назад в Сирии успешно завершилась операция Вооруженных сил России по уничтожению террористических группировок.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле

Как ранее писал News.ru, Ан-124, Ил-62 и два Ту-160 ВКС России совершили перелёт с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы Майкетия.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты

1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Посольство России обратилось к Вашингтону по Донбассу

В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Британии ожидают начала новой мировой войны

Экс-главком ВМС Британии адмирал Алан Уэст считает, что обстановка в мире подобна обстановке перед Первой мировой войной.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Минобороны РФ прошло совещание высшего комсостава

По итогам совещания Русланом Цаликовым были поставлены задачи и даны соответствующие поручения руководителям предприятий ОПК командованию видов и родов войск ВС РФ.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Россия продала африканской стране партию «Терминаторов»

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки

Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Реабилитационные центры откроют в Сирии

Официальный Дамаск планирует открыть по всей стране реабилитационные центры для пострадавших от войны людей.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Составлен список авиатехники, передаваемой из Монино в парк «Патриот»

Из Центрального музея ВВС в Монино планируется передать в создаваемую в парке «Патриот» экспозицию 14 наименований самолетов и вертолетов, сообщают Известия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

С-400 на учениях под Хабаровском отразили авианалет истребителей

В Хабаровском крае прошла первая тренировка по отражению авиаудара условного противника зенитными ракетными системами С-400, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Госдума приняла закон о закупках вооружения и военной техники

Авторы закона отмечают, что сейчас осуществляется подготовка дублирующих документов в области оборонного заказа, что увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам

Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Глава минобороны Греции попросил у жителей страны денег на постройку флота

Глава Минобороны Греции Панос Камменос обратился к состоятельным жителям страны с просьбой помочь в финансировании новых кораблей для ВМС.
Обновлено в 03:54
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