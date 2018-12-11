Армия и оружие
Турция начала строительство базы военного флота на Черном море
Турция начала строительство базы военного флота на Черном мореРБК02:09
Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet. Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.
РБК02:09
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны подвели итоги миротворческой деятельности в Сирии за год
Год назад в Сирии успешно завершилась операция Вооруженных сил России по уничтожению террористических группировок.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле
Как ранее писал News.ru, Ан-124, Ил-62 и два Ту-160 ВКС России совершили перелёт с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы Майкетия.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии
Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты
1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Посольство России обратилось к Вашингтону по Донбассу
В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
В Британии ожидают начала новой мировой войны
Экс-главком ВМС Британии адмирал Алан Уэст считает, что обстановка в мире подобна обстановке перед Первой мировой войной.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Минобороны РФ прошло совещание высшего комсостава
По итогам совещания Русланом Цаликовым были поставлены задачи и даны соответствующие поручения руководителям предприятий ОПК командованию видов и родов войск ВС РФ.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Россия продала африканской стране партию «Терминаторов»
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки
Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Реабилитационные центры откроют в Сирии
Официальный Дамаск планирует открыть по всей стране реабилитационные центры для пострадавших от войны людей.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Составлен список авиатехники, передаваемой из Монино в парк «Патриот»
Из Центрального музея ВВС в Монино планируется передать в создаваемую в парке «Патриот» экспозицию 14 наименований самолетов и вертолетов, сообщают Известия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
С-400 на учениях под Хабаровском отразили авианалет истребителей
В Хабаровском крае прошла первая тренировка по отражению авиаудара условного противника зенитными ракетными системами С-400, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Госдума приняла закон о закупках вооружения и военной техники
Авторы закона отмечают, что сейчас осуществляется подготовка дублирующих документов в области оборонного заказа, что увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам
Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Глава минобороны Греции попросил у жителей страны денег на постройку флота
Глава Минобороны Греции Панос Камменос обратился к состоятельным жителям страны с просьбой помочь в финансировании новых кораблей для ВМС.
Обновлено в 03:54