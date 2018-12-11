Минобороны Турции начало создание военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает телеканал NTV. По словам журналистов, на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.

Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

Армия и оружие Армия и оружие Почти 19 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Дамаск Доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома сирийцев, заявил во вторник губернатор провинции Аля Ибрагим.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео приземления Ту-160 в Венесуэле Как ранее писал News.ru, Ан-124, Ил-62 и два Ту-160 ВКС России совершили перелёт с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы Майкетия.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России обратилось к Вашингтону по Донбассу В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика.

Армия и оружие Армия и оружие Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.

Армия и оружие Армия и оружие Адмирал Британии предупредил о предпосылках для новой мировой войны Обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты 1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации Сирийские власти планируют открыть во всех регионах страны реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.

Армия и оружие Армия и оружие Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке.

Армия и оружие Армия и оружие В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалёт истребителей В Хабаровском крае прошла первая тренировка по отражению авианалёта условного противника расчётами зенитных ракетных систем С-400, которые заступили на боевое дежурство в конце ноября.

Армия и оружие Армия и оружие Госдума приняла закон о закупках вооружения и военной техники Авторы закона отмечают, что сейчас осуществляется подготовка дублирующих документов в области оборонного заказа, что увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.

Армия и оружие Армия и оружие В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.

Армия и оружие Армия и оружие В США спущен на воду последний стелс-эсминец Zumwalt Эсминцы с ракетным вооружением типа Zumwalt считаются самыми неоднозначными кораблями в составе ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие «Хезболла» переписывает историю сирийской войны Аналитики констатируют использование ливанской группировкой «Хезболла» целой стратегии, которая направлена на вербовку молодых бойцов.