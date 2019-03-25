Футбол
Турция на своем поле разгромила МолдавиюМатч ТВ вчера в 14:51
Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В составе хозяев поля дублем отметился Дженк Тосун, а также по голу добавили Хассан Калдырым и Каан Айхан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Дубль Тосуна помог Турции разгромить Молдавию в матче квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 14:52
В отборочном турнире Евро-2020 Турция обыграла Албанию со счётом 2:0
Московский Комсомолец Турциявчера в 05:41
Показать все источники
Сборная Молдовы не смогла забить Турции, как это сделала в матче с чемпионами мира
КП - Молдовавчера в 15:00
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Футбол
Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Криштиану Роналду считает, что ему не потребуется много времени для восстановления после травмы, полученной накануне в матче против сборной Сербии.
Обновлено в 04:51
Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel
Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Культура
Минкульт запретил артистам театров летать на гастроли бизнес-классом
Министерство культуры РФ изменило условия поддержки гастролей театров, запретив ряду артистов летать бизнес-классом за государственный счет.
Обновлено в 04:55
Музыка
Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.
Обновлено в 04:25
Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card
Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.
Обновлено в 03:20
Интернет
Huawei запустит в России музыкальный сервис
Китайская компания Huawei планирует запустить музыкальный сервис Huawei Music, который составит конкуренцию Google Play, Apple Music и "Яндекс.Музыке".
Обновлено в 02:04
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Станция «Спортивная» открылась после проверки
Проверка станции метро «Спортивная» заняла менее 50 минут. К настоящему моменту она уже работает в штатном режиме.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра
Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, – написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей.
Обновлено в 03:09
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Политика
Россия поднялась на одну ступень в рейтинге паспортов мира
Россия заняла 47-е место в рейтинге паспортов мира, который отражает изменения в безвизовом режиме стран во II квартале 2019 года.
Обновлено в 04:01
Транспорт
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Театры
Спектакль Театра Олега Табакова стал лауреатом премии «Гвоздь сезона»
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59