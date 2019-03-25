Турция на своем поле разгромила МолдавиюМатч ТВ вчера в 14:51

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В составе хозяев поля дублем отметился Дженк Тосун, а также по голу добавили Хассан Калдырым и Каан Айхан.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Футбол Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы Криштиану Роналду считает, что ему не потребуется много времени для восстановления после травмы, полученной накануне в матче против сборной Сербии.

Кино Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Культура Минкульт запретил артистам театров летать на гастроли бизнес-классом Министерство культуры РФ изменило условия поддержки гастролей театров, запретив ряду артистов летать бизнес-классом за государственный счет.

Музыка Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.

Происшествия «Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.

Интернет Huawei запустит в России музыкальный сервис Китайская компания Huawei планирует запустить музыкальный сервис Huawei Music, который составит конкуренцию Google Play, Apple Music и "Яндекс.Музыке".

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Авто Ferrari представила уникальный трековый суперкар Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.

Происшествия Станция «Спортивная» открылась после проверки Проверка станции метро «Спортивная» заняла менее 50 минут. К настоящему моменту она уже работает в штатном режиме.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Политика В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21 Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Шоу-бизнес Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, – написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей.

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Армия и оружие Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.

Политика Россия поднялась на одну ступень в рейтинге паспортов мира Россия заняла 47-е место в рейтинге паспортов мира, который отражает изменения в безвизовом режиме стран во II квартале 2019 года.

Транспорт Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.

Экономика ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.