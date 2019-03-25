Футбол
Турция на своем поле разгромила МолдавиюМатч ТВ вчера в 14:51
Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В составе хозяев поля дублем отметился Дженк Тосун, а также по голу добавили Хассан Калдырым и Каан Айхан.
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