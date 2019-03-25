Футбол

Турция на своем поле разгромила МолдавиюМатч ТВ 14:51

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В составе хозяев поля дублем отметился Дженк Тосун, а также по голу добавили Хассан Калдырым и Каан Айхан.
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Дубль Тосуна помог Турции разгромить Молдавию в матче квалификации Евро-2020

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Турция на своем поле разгромила Молдавию

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После домашнего проигрыша - выездной: Молдова крупно уступила в Турции

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Турция разгромила Молдавию в матче отбора Евро-2020

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В отборочном турнире Евро-2020 Турция обыграла Албанию со счётом 2:0

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Сборная Молдовы не смогла забить Турции, как это сделала в матче с чемпионами мира

КП - Молдова15:00
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Финансы

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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

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Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
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