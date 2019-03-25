Футбол

Турция на своем поле разгромила МолдавиюSportbox.RU 14:51

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В составе хозяев поля дублем отметился Дженк Тосун, а также по голу добавили Хассан Калдырым и Каан Айхан.
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Матч Турция-Молдова: вратарь Алексей Кошелев об игре - видео

Sputnik Молдова16:03

Турция на своем поле разгромила Молдавию

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Турция разгромила Молдавию в матче отбора Евро-2020

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Турция разгромила Молдавию

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Сборная Молдовы не смогла забить Турции, как это сделала в матче с чемпионами мира

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Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
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Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%

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Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

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