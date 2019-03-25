Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортамBFM.ru 05:31

Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без заграничных паспортов.

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 28 марта.

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Происшествия В Москве мужчина умер в здании суда В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Армия и оружие Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Общество Росавиация в целях безопасности ограничила полеты Nordwind В Росавиации ограничили сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании Nordwind в части выполнения полетов.

Общество Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.

Футбол «Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.

Общество ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Общество Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.

Хоккей Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев На 67-м году жизни умер хоккейный тренер Владимир Мариничев. Об этом сообщает пресс-служба «Атланта».

Экономика Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.

Политика Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.

Происшествия На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

Наука Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.

Политика Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.