Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортамBFM.ru 05:31

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 28 марта.
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Мевлют Чавушоглу
Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без заграничных паспортов.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикТК Звезда 07:16

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Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам

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РБК06:50

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