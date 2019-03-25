Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортамBFM.ru 05:31
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 28 марта.
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Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без заграничных паспортов.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикТК Звезда 07:16
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Начались переговоры о возможности россиянам посещать Турцию по внутренним паспортам
Московский Комсомолец05:26
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