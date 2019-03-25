Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортамГазета.Ru 11:47

с чего всё началось

Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву.

Москва и Анкара начали переговоры о том, чтобы разрешить россиянам приезжать в Турцию без заграничных паспортов. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны детально обсудят этот вопрос в ходе визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 марта.

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

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