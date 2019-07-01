Армия и оружие

Турция может приобрести истребители у России при отказе от F-35Известия 16:50

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей при отказе США поставлять военные самолеты F-35. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных турецких чиновников.
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Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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