Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400Известия вчера в 19:50
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
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Турция продолжит участвовать в производстве F-35 - пресс-секретарь президента
Вестник Кавказа18 апреля в 13:36
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Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Обновлено 17 апреля в 16:53
Культура
Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин поручил усилить группировку для борьбы с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС РФ Евгения Зиничева о мерах, предпринимаемых для борьбы с природными пожарами в Забайкалье, глава государства поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы со стихией, а также обеспечить все меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Наука
Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский назвал себя «приговором Порошенко»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Жена Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Обновлено вчера в 19:10
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Штырков попал в больницу за день до UFC в Питере. Бой отменен
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Александр Грушко: НАТО должна удержаться от участия в провокациях Киева
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в специальном интервью ТАСС о ситуации в отношениях России и НАТО, ответил на вопросы об украинском факторе, а также подробно разъяснил позицию Москвы по Совету Европы (СЕ).
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Опубликована фотография Ким Кардашьян в брекетах
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала поклонникам серию из шести старых фотографий, на одной из которых она запечатлена в брекетах.
Обновлено вчера в 05:18