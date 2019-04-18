Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400Известия вчера в 19:50

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Путешествия Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.

Общество В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».

Экономика Аксаков рассказал о конфликте интересов при выходе в Крым Сбербанка и ВТБ Ранее в пятницу Аксаков сообщил, что около тысячи жителей Крыма сдали свои биометрические данные и теперь смогут получать услуги в находящихся за пределами полуострова банках, в том числе Сбербанке и ВТБ.

Происшествия В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Авто Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.

Футбол «Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы «Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.

Хоккей ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".

Происшествия Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.

Общество 108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.

Происшествия В Забайкалье сгорела половина деревни В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Политика МИД КНДР осудил высказывания Болтона о саммите в Ханое Первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи раскритиковала высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о третьем саммите глав КНДР и США, который в конце февраля прошел в Ханое.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля стал участником общегородского субботника.