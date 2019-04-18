Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400Известия вчера в 19:50

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
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Российская техника – лучший вариант для Турции в качестве замены F-35

ПолитРоссиявчера в 11:54

Турция готова к «наказанию» США за покупку С-400 - Defence News

Аргументы и Фактывчера в 19:56

Турция готова к «наказанию» США за покупку российского оружия, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:43

СМИ: Турция может обратиться к России при запрете США на поставку F-35

Евразия Daily05:06

Турция объявила о продолжении участия в программе F-35

Взгляд.ру18 апреля в 13:05

Богатый выбор: какие альтернативы F-35 могут заинтересовать Турцию

Российская газета18 апреля в 08:48

Military Watch Magazine рассказал, чем Турция сможет заменить F-35

Слово и Дело18 апреля в 10:45
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Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

Обновлено в 02:30
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

Обновлено в 06:21
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Путешествия

Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу

Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Аксаков рассказал о конфликте интересов при выходе в Крым Сбербанка и ВТБ

Ранее в пятницу Аксаков сообщил, что около тысячи жителей Крыма сдали свои биометрические данные и теперь смогут получать услуги в находящихся за пределами полуострова банках, в том числе Сбербанке и ВТБ.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Забайкалье сгорела половина деревни

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
Обновлено вчера в 09:23
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

МИД КНДР осудил высказывания Болтона о саммите в Ханое

Первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи раскритиковала высказывания помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о третьем саммите глав КНДР и США, который в конце февраля прошел в Ханое.
Обновлено в 05:48
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Обновлено в 03:29
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Обновлено в 03:40
Авто

Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей

Обновлено в 04:40
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля стал участником общегородского субботника.
Обновлено в 06:17
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Кино

В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»

Обновлено вчера в 18:43
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