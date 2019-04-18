Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400Известия вчера в 19:50
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
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Богатый выбор: какие альтернативы F-35 могут заинтересовать Турцию
Российская газета18 апреля в 08:48
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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