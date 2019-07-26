Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – Эрдоган

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