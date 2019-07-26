Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – ЭрдоганИА REX 15:30
Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21
Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов.
Обновлено в 17:48
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год
Обновлено в 09:35
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Наука
Сам себе экспериментатор
Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика
Трамп заявил, что у США нет причин не ладить с Россией
Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
Обновлено в 17:48
Гаджеты
Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту
Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Музыка
Бузова упала на сцене, но продолжила выступление
Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено в 08:55
Наука
Найдена ещё одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено в 15:47
Спорт
Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс
Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.
Обновлено в 12:39
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Наука
В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови
Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.
Обновлено в 14:31
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Политика
В США намерены вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США намерены возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва.
Обновлено в 13:44