Футбол

Турция и Украина сыграли вничью
Спорт-Экспресс
14:37

Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. Игра прошла в Анталье.
Спорт-Экспресс14:37

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Турция и Украина сыграли вничью

Спорт-Экспресс14:37

Сборные Турции и Украины не выявили победителя

Евро-футбол.ру14:52

Турция и Украина сыграли вничью

Soccer.ru14:21
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Футбол

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Игрокам сообщили, что со следующего сезона в футбольные правила вводятся некоторые дополнения.
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Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
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В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича

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Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
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Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
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