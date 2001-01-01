Политика
Турция допустила закупку американских ЗРК PatriotВзгляд.ру вчера в 13:57
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика
В Киеве начались протесты у итальянского посольства
В столице Украины начался митинг у посольства Италии на фоне приговора итальянского суда сотруднику Нацгвардии Виталию Маркиве, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Армия и оружие
В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа
Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки
Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ
Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Обновлено вчера в 17:31
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты
Первый раз. DxOMark дразнит обзором нового камерофона
Лаборатория DxOMark опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение о том, что в данный момент специалисты компании тестируют новый смартфон.
Обновлено вчера в 23:22
Экология
В Оренбурге приступили к обсуждению проекта по благоустройству озелененной зоны на улице Березке
В четверку лидеров попала и озелененная зона на улице Березке.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Трутнев поручил проверить сообщения о загрязнении бухты Золотой Рог
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено вчера в 01:39
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Политика
Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца
Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Кино
Александр Роднянский возглавит новый кинофестиваль дебютов
В прошлом году на "Кинотавре" - главном кинофестивале российского кино, президентом которого является Александр Роднянский, возродили конкурс дебютов.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского
Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 13:48
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну
Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
О сделке сообщается на сайте клуба. «Барселона» выплатила «Атлетико» сумму отступных за 28-летнего форварда в размере 120 миллионов евро.
Обновлено вчера в 09:35