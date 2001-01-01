Политика

Турция допустила закупку американских ЗРК PatriotВзгляд.ру вчера в 13:57

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.
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Главные новости к утру 13 июля

Коммерсантъ00:00

Турция допустила закупку американских ЗРК Patriot

Взгляд.рувчера в 13:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика

В Киеве начались протесты у итальянского посольства

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В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
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Армия и оружие

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Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
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Обновлено вчера в 23:46
Политика

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Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
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Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие

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Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Обновлено вчера в 17:31
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Обновлено вчера в 14:44
Политика

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Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

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Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты

Первый раз. DxOMark дразнит обзором нового камерофона

Лаборатория DxOMark опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение о том, что в данный момент специалисты компании тестируют новый смартфон.
Обновлено вчера в 23:22
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В Оренбурге приступили к обсуждению проекта по благоустройству озелененной зоны на улице Березке

В четверку лидеров попала и озелененная зона на улице Березке.
Обновлено вчера в 22:36
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В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

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Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

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Обновлено вчера в 08:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено вчера в 01:39
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Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Политика

Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
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Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Кино

Александр Роднянский возглавит новый кинофестиваль дебютов

В прошлом году на "Кинотавре" - главном кинофестивале российского кино, президентом которого является Александр Роднянский, возродили конкурс дебютов.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского

Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».
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О сделке сообщается на сайте клуба. «Барселона» выплатила «Атлетико» сумму отступных за 28-летнего форварда в размере 120 миллионов евро.
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