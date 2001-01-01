Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.

Политика В Киеве начались протесты у итальянского посольства В столице Украины начался митинг у посольства Италии на фоне приговора итальянского суда сотруднику Нацгвардии Виталию Маркиве, сообщает «Страна.ua».

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.

Армия и оружие В Израиле заявили о пуске ракеты из сектора Газа Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter заявила о пуске ракеты с территории сектора Газа.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Происшествия Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.

Политика Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400 Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Гаджеты Первый раз. DxOMark дразнит обзором нового камерофона Лаборатория DxOMark опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение о том, что в данный момент специалисты компании тестируют новый смартфон.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Общество Трутнев поручил проверить сообщения о загрязнении бухты Золотой Рог Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Политика Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Кино Александр Роднянский возглавит новый кинофестиваль дебютов В прошлом году на "Кинотавре" - главном кинофестивале российского кино, президентом которого является Александр Роднянский, возродили конкурс дебютов.

Политика На Украине отметили достойную реакцию Путина на «игру» Зеленского Политолог Михаил Погребинский рассказал, как глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сумел свести на нет его «игру», пишет ФБА «Экономика сегодня».

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.

Политика Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.