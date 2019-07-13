Политика
Турция допустила закупку американских ЗРК PatriotВзгляд.ру вчера в 13:57
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.
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На выбор Турции в пользу С-400 повлиял негативный опыт Саудовской Аравии с Patriot
Политическая Экспертиза02:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Футбол
Игорь Черевченко: Сделали поправки и второй тайм был другой
Сделали поправки и второй тайм был другой. Были хорошие моменты у Банды, проходы, прострелы, но не в таком виде как хотелось.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 03:18
Экономика
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
Актриса похудела на целых 5 килограммов. Для этого звезда прошла специальный курс очищения и омоложения организма в столичной клинике.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе
Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина
Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Футбол
Нападающий, на которого претендует «Ливерпуль», может перейти в «ПСЖ»
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» проявляет активный интерес к нападающему.
Обновлено в 01:38
Политика
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:18
Единоборства
Бадд защитила пояс Bellator, победив Рубин
Представительница Канады Джулия Бадд нокаутировала Ольгу Рубин из Израиля в первом раунде поединка на турнире Bellator 224.
Обновлено в 02:34
Политика
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании обойти США
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Малахов пополнил базу «Миротворца»
Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Музыка
Один из старейших оркестров мира выступит в Сочи
В Сочи проходит фестиваль «Мосты культуры: Россия-Германия», сообщила пресс-служба администрации края.
Обновлено в 03:22