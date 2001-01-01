Политика
Турция допустила закупку американских ЗРК PatriotВзгляд.ру 13:57
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Авто
В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»
На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Происшествия
Десять человек погибли при падении УАЗа в тувинскую горную реку
Десять человек погибли при аварии внедорожника на переправе через реку в труднодоступном горном районе республики Тува.
Обновлено в 03:25
Кино
Стала известна дата выхода второго сезона «Охотника за разумом»
Дэвид Финчер сообщил, что второй сезон сериала «Охотника за разумом» выйдет на Netflix 16 августа.
Обновлено в 10:25
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Космос
Японский стартап готовится к четвертому запуску ракеты
Обновлено в 14:51
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Здоровье
Ожирение матери повышает риск развития рака у ребенка
Обновлено в 15:08
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Политика
На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом
На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
Обновлено в 13:32
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27