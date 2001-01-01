Политика

Турция допустила закупку американских ЗРК PatriotВзгляд.ру 13:57

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.
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Турция допустила закупку американских ЗРК Patriot

Взгляд.ру13:57
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