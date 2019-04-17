Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400Аргументы недели 01:32

Турции в рамках переговоров с США не удалось согласовать приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующую информацию сегодня предоставили осведомленные источники.

Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400

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