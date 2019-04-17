Политика
Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400Аргументы недели 01:32
Турции в рамках переговоров с США не удалось согласовать приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующую информацию сегодня предоставили осведомленные источники.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Волынец: Молочные смеси нужно выдавать только по рецепту и бесплатно
С предложением выдавать смеси для детского питания малышей до 1 года только по рецептам предложила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 05:19
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Общество
Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках
В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с руководителями столичных поликлиник в среду.
Обновлено в 08:02
Политика
Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах
Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Технологии
Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек
"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани
Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Политика
Уральский депутат заявил, что его содержит дочь, которая служит в нацгвардии США
Служит в нацгвардии Соединенных Штатов Америки.
Обновлено в 07:52
Кино
Вышел трейлер «Выше неба», нового фильма режиссера «Хорошего мальчика»
На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" опубликован трейлер мелодрамы "Выше неба" режиссера "Хорошего мальчика" и предстоящего байопика доктора Лизы Оксаны Карас.
Обновлено в 09:45
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38