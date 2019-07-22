Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»RT на русском 11:13

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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