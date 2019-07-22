Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами. Об этом, комментируя подсчет голосов на выборах в Верховную раду, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился — это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Экономика Куры-несушки обвалили американский рынок Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Здоровье Названы продукты, ускоряющие старение По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Общество Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.

Экономика Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.

Шоу-бизнес Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку» На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.

Общество В Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа В Россельхознадзоре прокомментировали «Российской газете» информацию об изменениях в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.

Общество На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Финансы Банк «Пересвет» получил право привлекать взносы в ПФР Правительство дало банку "Пересвет", находящемуся на санации, право привлекать на депозиты средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступившие в Пенсионный фонд России.