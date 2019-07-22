Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабамиИзвестия 12:50
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами. Об этом, комментируя подсчет голосов на выборах в Верховную раду, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился — это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Экономика
Куры-несушки обвалили американский рынок
Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек».
Обновлено в 12:59
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".
Обновлено в 11:38
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Экономика
Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области
Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»
На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
В Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа
В Россельхознадзоре прокомментировали «Российской газете» информацию об изменениях в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.
Обновлено в 07:33
Общество
На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ
На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
Обновлено в 12:49
Финансы
Банк «Пересвет» получил право привлекать взносы в ПФР
Правительство дало банку "Пересвет", находящемуся на санации, право привлекать на депозиты средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступившие в Пенсионный фонд России.
Обновлено в 05:36
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31