Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минутыRT на русском 09:13
Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба
Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Спорт
Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ
Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Политика
Испания признала Шарм-Эль-Шейх безопасным для туристов
Власти Испании признали Египет безопасным для туристов, отозвав свои рекомендации о запрете на отдых на курортах республики.
Обновлено в 06:58
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Футбол
Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.
Обновлено в 06:56
Финансы
Рубль оценили по индексу бигмака
Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Политика
Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала отношения с ней.
Обновлено в 09:32
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Политика
Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона
Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06