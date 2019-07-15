Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минутыRT на русском 09:13

Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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На Украине заявили о способности снести Крымский мост за «несколько минут»

URA.Ru09:54

Турчинов пригрозил уничтожить ракетами Крымский мост

News.ru09:15

Турчинов раскрыл план уничтожения Крымского моста

Газета.Ru10:03

Турчинов рассказал, как украинцы могут снести Крымский мост

РЕН ТВ09:50

В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

RT на русском10:18

На Украине раскрыли способ уничтожить Крымский мост

Lenta.ru10:14

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост ракетами «Нептун»

РИА Новости09:08
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба

Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Спорт

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ

Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Экономика

Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Политика

Испания признала Шарм-Эль-Шейх безопасным для туристов

Власти Испании признали Египет безопасным для туристов, отозвав свои рекомендации о запрете на отдых на курортах республики.
Обновлено в 06:58
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Футбол

Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

Обновлено в 05:08
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики

Обновлено в 07:37
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом

На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Политика

Поклонская открестилась от «разрыва» с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала отношения с ней.
Обновлено в 09:32
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Политика

Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона

Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
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