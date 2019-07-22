Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабамиРИА Новости 12:05
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
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Политика
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено в 11:41
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Политика
Партия Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Раду
Обновлено в 01:08
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
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Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено в 09:47
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Наука
Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество
Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Короче»
В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.
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Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
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Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 04:33
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
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Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
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Шоу-бизнес
Лена Миро назвала Бузову некрасивой женщиной с пропитым лицом
Блогер отметила, что только фотошоп делает из телеведущей «почти хорошенькую куколку».
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Происшествия
Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54