Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабамиТАСС 14:13
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
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