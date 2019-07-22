Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабамиТАСС 14:13

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Читать в источнике
Обсудить48

Подробнее о событии

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

ТАСС14:13

Турчинов обвинил украинцев в обмене свободы на «уютное рабство»

Московский Комсомолец11:58

Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами

РБК12:50

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

РИА Новости12:05

Турчинов рассказал о желании «стать рабами» у миллионов украинцев

РЕН ТВ12:03

В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»

RT на русском15:12

Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

Lenta.ru11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия

Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика

Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

Обновлено в 11:35
Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено в 18:12
Космос

США планируют три полета кораблей с туристами на МКС в 2020-2021 годах

Три полета американских пилотируемых кораблей с туристами на Международную космическую станцию (МКС) намечается осуществить в 2020-2021 годах, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено 20 июля в 20:05
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Политика

Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 03:18
Авто

С 2020 года Украина запретит ввоз автомобилей Lada

Правительство Украины решило перенести запрет на ввоз в страну машин российского производства на полгода, до начала 2020 года.
Обновлено в 02:29
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая

По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

Обновлено в 02:58
Политика

Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Обновлено вчера в 17:03
Авто

Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 05:20
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Обновлено в 03:31
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Кино

Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе

В Санкт-Петербурге будет поставлен спектакль об американском изобретателе, одном из основателей корпорации Apple Стиве Джобсе.
Обновлено в 19:34
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено в 12:00
Гаджеты

Китай стал участником ещё одной торговой войны

Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Хилькевич с мужем отдохнули на Ибице

Обновлено в 15:29
Кино

Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Короче»

В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.
Обновлено в 10:41
Футбол

Инс: «Бэйл идеально подошел бы „Ливерпулю“»

Обновлено в 17:28
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Здоровье

На дооснащение двух нижегородских больниц выделят 43 млн рублей

На дооснащение двух крупнейших нижегородских больниц — областной больницы имени Семашко и больницы №13 в Нижнем Новгороде — федеральный бюджет выделит 43 млн рублей.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник

В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Космос

Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA

Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
Обновлено в 20:56
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное