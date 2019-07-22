Политика

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабамиРИА Новости 16:05

Известия
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Комсомольская правда
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Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
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