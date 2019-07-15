Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживётREGNUM 10:06
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
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с чего всё началось
Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование, — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.News.ru08:16
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
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