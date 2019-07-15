с чего всё началось

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

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Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.

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Игры Сталкинг в опасных местах из S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в Urban Explorer В Интернете опубликовали новый трейлер, демонстрирующий геймплей игры Urban Explorer, которая повествует о сталкерстве в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. В процессе игры геймерам необходимо будет изучать заброшенные строения, покинутые населенные пункты и зоны отчуждения, избегая при этом опасности.

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