Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организациейИзвестия 06:18
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
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Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
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В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
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Обновлено в 03:08
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Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
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Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
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Армия и оружие
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Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
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В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Обновлено в 06:46
Экономика
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В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
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ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%
Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
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«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Экономика
Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу
Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Авто
Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS
Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
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Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»
Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Интернет
Facebook работает над собственным аналогом Siri и Google Assistant
По данным источника, разработчики Facebook заняты созданием собственного голосового помощника по аналогу с Siri, Alexa и Google Assistant.
Обновлено в 05:13
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Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
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Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России
"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
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Кино
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Общество
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Чаще всего страдают хроническими заболеваниями жители Кировской области, а вот в Чечне и на Ямале живут самые здоровые россияне.
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Гусев: Дацюк сказал заботиться о себе и не бояться играть правильно
Форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев рассказал о напутствии, полученном от капитана СКА Павла Дацюка.
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Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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