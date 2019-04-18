Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организациейИзвестия 06:18

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

РИА Новости06:29

Турчинов предложил включить ФСБ и Главное управление Генштаба в список террористических организаций

Коммерсантъ06:29

Бортников назвал чушью предложение Турчинова признать ФСБ и ГРУ террористическими

ТАСС05:58

Бортников назвал чушью обвинения Турчинова в адрес ФСБ

RT на русском06:25

Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией

URA.Ru04:41

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

РБК04:39

Турчинов: ФСБ и Генштаб России должны быть признаны террористическими организациями

Газета.Ru04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Обновлено в 06:46
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

Обновлено в 04:38
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика

ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%

Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Авто

Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS

Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Культура

Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки».
Обновлено в 05:19
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области

Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Интернет

Facebook работает над собственным аналогом Siri и Google Assistant

По данным источника, разработчики Facebook заняты созданием собственного голосового помощника по аналогу с Siri, Alexa и Google Assistant.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Экономика

Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России

"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Общество

Самые здоровые россияне живут в Чечне и на Ямале

Чаще всего страдают хроническими заболеваниями жители Кировской области, а вот в Чечне и на Ямале живут самые здоровые россияне.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Гусев: Дацюк сказал заботиться о себе и не бояться играть правильно

Форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев рассказал о напутствии, полученном от капитана СКА Павла Дацюка.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное