Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мостРИА Новости 09:08

Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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с чего всё началось
В интервью LB.ua
 он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.
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