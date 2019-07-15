с чего всё началось

Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Интернет Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.

Политика В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2 В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.

Политика Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.

Политика Киев обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны Украинские власти обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед проведением выборов в Верховную раду.

Наука На Большом адронном коллайдере ученые открыли новую частицу Ученые из РФ совместно с зарубежными коллегами в ходе работ в ЦЕРН, на Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы.

Происшествия В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Политика Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.

Экономика Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.

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Политика Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.

Политика Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.

Наука Отлучение австралопитеков от материнской груди датировали по зубам Исследователи сравнивали соотношение химических элементов в слоях эмали, которые, подобно годичным кольцам у деревьев, соответствуют месяцам и годам развития зуба.

Политика Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Музыка Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Транспорт Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

Технологии Huawei подготовилась к санкциям еще за 10 лет до их введения Как оказалось, в этом ей помогает дальновидная политика под названием «Устойчивое управление бизнесом», принятая на вооружение 10 лет тому назад.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Происшествия Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Политика В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.