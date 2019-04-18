Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организациейРБК 04:39
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
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Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
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Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
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Станислав Садальский: «Ирина Цывина умерла во сне»
Актер Станислав Садальский в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Ирины Цывиной.
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Происшествия
Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли
Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.
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Общество
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходх за 2018 год.
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Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге
В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.
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Происшествия
В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Экономика
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В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
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Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина.
Обновлено в 08:33
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Супруга Ярослава Ракицкого родила сына
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Обновлено в 08:43
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Северная Корея испытала новое тактическое оружие
Академия национальной обороны Северной Кореи провела испытания нового тактического управляемого оружия.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
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Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
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Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
South Stream Transport и Saipem подписали мировое соглашение по спору вокруг Южного потока
Факт подписания подтвердил представитель SST. Стороны не уточнили условия мирового соглашения.
Обновлено в 08:30
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Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
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Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Недвижимость
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья.
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