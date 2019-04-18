Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организациейРБК 04:39

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
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Директор ФСБ жестко ответил Турчинову на призыв признать чекистов террористами

URA.Ru07:52

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

РИА Новости06:29

Бортников назвал чушью обвинения Турчинова в адрес ФСБ

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Турчинов предложил включить ФСБ и Главное управление Генштаба в список террористических организаций

Коммерсантъ06:29

Бортников назвал чушью предложение Турчинова признать ФСБ и ГРУ террористическими

ТАСС05:58

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

РБК04:39

Турчинов: ФСБ и Генштаб России должны быть признаны террористическими организациями

Газета.Ru04:22
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Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
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Актер Станислав Садальский в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Ирины Цывиной.
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Происшествия

Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли

Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.
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Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге

В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр

В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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Каннский кинофестиваль объявил фильмы конкурсной программы

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы. В этом году в нее вошли 19 картин, пишет Variety.
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Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина.
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Супруга Ярослава Ракицкого родила сына

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Наука

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Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Северная Корея испытала новое тактическое оружие

Академия национальной обороны Северной Кореи провела испытания нового тактического управляемого оружия.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции

Обновлено в 08:13
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране

Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
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Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
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Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
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Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
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Экономика

South Stream Transport и Saipem подписали мировое соглашение по спору вокруг Южного потока

Факт подписания подтвердил представитель SST. Стороны не уточнили условия мирового соглашения.
Обновлено в 08:30
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Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

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Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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Недвижимость

В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье

Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья.
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