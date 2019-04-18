Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организациейРБК 04:39
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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