Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в ЕвропеГазета.Ru 09:34

Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

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