Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в ЕвропеГазета.Ru 09:34

Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Политика Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа "47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде", — сообщили в Скотланд-Ярде.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Происшествия Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.

Шоу-бизнес Алсу вышла в свет в образе мумии Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Недвижимость Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.

Происшествия Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.

Хоккей В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас» Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Политика Баннеры Порошенко с Путиным начали заклеивать на Украине Билборды, изображающие «борьбу взглядами» президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, стали заклеивать на Украине.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Суд отпустил Калви под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).

Космос Историческое фото черной дыры разошлось на мемы Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.

Финансы Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Экономика Путин раскритиковал Дитриха из-за летнего расписания электричек Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал министра транспорта Евгения Дитриха за недостаточное количество дополнительных электричек на летний период, передаёт корреспондент RNS.

Армия и оружие Украинский боевик тяжело ранил из автомата журналиста в Донбассе Военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины тяжело ранил журналиста, зафиксировавшего на камеру факт нарушения боевиками ВСУ режима прекращения огня в Донбассе.

Происшествия Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Транспорт В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.

Наука Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.

Политика Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.

Энергетика Нефтяники снизят цены на дизельное топливо Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.