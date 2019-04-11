Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в ЕвропеГазета.Ru 09:34
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
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Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе.
— Александр Турчинов, украинский политикРИА Новости 07:30
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