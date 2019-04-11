Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в ЕвропеИзвестия 08:42

Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Наука Робот-переработчик может сортировать бумагу и пластик на ощупь Датчик деформации измеряет размер объекта, а два датчика давления определяют, насколько мягким может быть этот объект, будь то легко раздавленная бумага или более жесткий пластик.

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Политика Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Происшествия Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг.

Происшествия Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Хоккей Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе» Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.

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Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.

Здоровье BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.

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Происшествия В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.

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Футбол Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС).

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