Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в ЕвропеИзвестия 08:42

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
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Александр Турчинов
Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе.
— Александр Турчинов, украинский политикРИА Новости 07:30

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